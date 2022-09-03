Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da Sevilla ile Barcelona 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Sevilla ile Barcelona kozlarını paylaşacak.
SEVILLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilla - Barcelona maçı 3 Eylül Cumartesi (bu akşam) saat 22:00'de oynanacak.
SEVILLA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla - Barcelona maçı S Sport'ta canlı yayımlanacak.
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