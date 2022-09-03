Ümraniyespor'dan Trabzonspor maçı sonu hakem tepkisi

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:34

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka bordo-mavililerin 1-0'lık galibiyetiyle noktalandı. Trabzonspor'un ve mücadelenin tek golünü Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor'un Ümraniyespor'u mağlup ettiği maçın ardından Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi.

Aksar, "Kime VAR?! Süper Lig'de oynadığımız 5. haftaya kadar Ümraniyespor lehine tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı. Emeklerimize yazık" ifadelerini kullandı.

KİME VAR??!



Süper Lig’de oynadığımız 5. haftaya kadar ÜMRANİYESPOR lehine tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı.

Emeklerimize Yazık… pic.twitter.com/QYXjyjLQWg — Tarık AKSAR (@TarikAksar) September 2, 2022

Ümraniyespor kulübü ise resmi Twitter hesabından "5. hafta itibariyle potansiyel Ümraniyespor lehine VAR kontrolü sayısı: 0 (SIFIR)" paylaşımını yaptı.

Ümraniyespor cephesi maçın 8. dakikasında Umut Nayir ve 45. dakikada Gheorghe'un pozisyonunda hakeme penaltı itirazlarında bulunmuştu.