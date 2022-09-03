Ümraniyespor'dan Trabzonspor maçı sonu hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:34
Ümraniyespor'dan Trabzonspor maçı sonu hakem tepkisi
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Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka bordo-mavililerin 1-0'lık galibiyetiyle noktalandı. Trabzonspor'un ve mücadelenin tek golünü Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor'un Ümraniyespor'u mağlup ettiği maçın ardından Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi.

Aksar, "Kime VAR?! Süper Lig'de oynadığımız 5. haftaya kadar Ümraniyespor lehine tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı. Emeklerimize yazık" ifadelerini kullandı. 

Ümraniyespor kulübü ise resmi Twitter hesabından "5. hafta itibariyle potansiyel Ümraniyespor lehine VAR kontrolü sayısı: 0 (SIFIR)" paylaşımını yaptı. 

Ümraniyespor cephesi maçın 8. dakikasında Umut Nayir ve 45. dakikada Gheorghe'un pozisyonunda hakeme penaltı itirazlarında bulunmuştu. 


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