Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor

Trabzonspor teknik direktör Avcı yönetiminde 3 sezonda İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı - Karadeniz ekibi, tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı yaşadı

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:31
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor.

10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.

10 PUANIN 6'SI İSTANBUL'DA

Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.

İSTANBUL'DA İKİ SÜPER KUPA

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.

Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.

İSTANBUL DEPLASMANI

Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Fatih Karagümrük 1 - 2

2020-2021 Beşiktaş 1 - 2

2020-2021 M.Başakşehir 0 - 1

2020-2021 Kasımpaşa 1 - 2

2020-2021 Galatasaray 1 - 1

2021-2022 Kasımpaşa 0 - 1

2021-2022 Beşiktaş 1 - 2

2021-2022 Karagümrük 0 - 2

2021-2022 Galatasaray 1 - 2

2021-2022 Fenerbahçe 1 - 1

2021-2022 M.Başakşehir 3 - 1

2022-2023 İstanbulspor 0 - 2

2022-2023 Ümraniyespor 0 - 1


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