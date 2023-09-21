Sevilla ilk maçında Lens'e takıldı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 00:19

Güncelleme: 21.09.2023 - 00:19

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile Fransız temsilcisi Lens karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

9. dakikada Rakitic'in asistiyle Ocampos topu ağlara yollayarak Sevilla'yı öne geçirirken Lens'in beraberlik golü ise 24. dakikada Fulgini'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Turnuvaya 1 puanla başlayan Sevilla bir sonraki maçını ise PSV deplasmanında oynarken Lens ise evinde Arsenal'i konuk edecek.