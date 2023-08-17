Sevilla Süper Kupa'ya yine ulaşamadı

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya yine ulaşamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:57
Sevilla Süper Kupa'ya yine ulaşamadı
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UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City'e penaltılarda kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan ekip olan Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde 7 kez yer aldı. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük şanssızlık yaşadı.


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