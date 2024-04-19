Sevilla'da flaş Marcao gelişmesi!

Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:36

Güncelleme: 19.04.2024 - 17:36

İspanya La Liga'da bu sezon beklentilerin altında kalan Sevilla'da yaz transfer döneminde birçok ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sporx'te yer alan habere göre, Sevilla'nın şu anda 33'ten fazla futbolcusu bulunuyor ve Endülüs temsilcisi yaz transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayıracak.

MARCAO DA AYRILACAK

Sevilla'da yolların ayrılacağı isimlerden birinin de Marcao olduğu belirtildi. Brezilyalı savunma oyuncusunun kötü bir futbolcu olmadığı ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sportif direktör Monchi'nin en kötü transferlerinden biri olarak gösterildiği kaydedildi.

GALATASARAY İDDİASI

Sevilla'nın, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğünü bildiği ve Marcao'nun yüksek bir ücretten vazgeçmesi gerekse de Türkiye'de gösterdiği seviyeye dönebileceğine inandığı öne sürüldü.

SEVILLA PERFORMANSI

İspanyol temsilcisinin 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da şu ana kadar 20 maçta süre buldu.