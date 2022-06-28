Sevilla'da Galatasaraylı yıldız Marcao hareketliliği!
İspanyol basını, Sevilla'nın Marcao için resmi teklifte bulunmadığını ancak Endülüs ekibinin Galatasaray ile temaslara başladığını duyurdu.
Galatasaray'da forma giyen ve adı sık sık Sevilla ile anılan Marcao için İspanya'dan bir haber gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'nın listesindeki adaylardan biri olan Marcao için Endülüs ekibinin Galatasaray ile temaslara başladığını ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı aktarıldı.
Sevilla'nın, Diego Carlos'un ayrılması ve Jules Kounde'nin muhtemel transferi nedeniyle savunmaya mutlak takviye yapacağı ifade edilirken, Marcao'nun tek aday olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Marcao'nun da transferi için hem Sevilla ile hem de Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi.
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