Sevilla'da Kike Salas gözaltına alındı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:52

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:52

Sevilla'nın 22 yaşındaki oyuncusu Kike Salas, yasadışı bahis sebebiyle gözaltına alındı.

Sporx'te yer alan habere göre; Kike Salas, maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve çevresine bu şekilde para kazandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kike Salas, salı günü Ulusal Polis tarafından takımının oynadığı maçlarda sarı kart görmesine neden olduğu ve böylece çevresindeki insanların bahis yoluyla para kazanmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçuyla ilgili soruşturma Moron de la Frontera'daki bir mahkeme tarafından yürütülüyor.

Futbolcu, sulh hakimi önünde ifade verdi ve daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptı. LaLiga, bu davada davacı olarak görünmeyi talep edecek

Genç futbolcunun yakın çevresinden olduğu düşünülen iki kişi daha, futbolcunun geçen sezon resmi lig maçlarında sarı kart görmeye çalıştığı ve böylece arkadaşlarının sahada ne olacağını önceden bilerek bahis oynayabildiği iddia edilen bu olaylarla ilgili olarak soruşturuluyor. Olaya karışan daha fazla kişi olabileceği de düşünülüyor.

Bu olaylarla ilgili soruşturma Ulusal Polis Teşkilatı'nın yasadışı bahisler konusunda uzmanlaşmış birimi tarafından yürütülüyor ve Sevilla'nın, Avrupa seçenekleri ya da küme düşme tehlikesi olmaksızın, tablonun sakin bir bölgesinde, sportif hedefler söz konusu olmaksızın birkaç maç oynadığı geçen sezonun son bölümüne odaklanacak.

Kike Salas, geçen sezon La Liga'nın 30 ve 38. maç günleri arasında, birçoğu maçların son dakikalarında olmak üzere en az yedi sarı kart gördü ve sezonun o döneminde en çok sarı kart gören LaLiga oyuncusu oldu ve kart biriktirdiği için cezalı olduğu için bir maçı kaçırdı. Ulusal Polis, bu grubun eylemlerini daha kesin bir şekilde daraltmaya çalışmak için kanıt ve ifadeler topluyor.