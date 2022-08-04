Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür!

İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'a bir teşekkür mesajı gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 19:27
Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür!
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Sarı-kırmızılılardan son dönemde Fernando Reges ve Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Manchester United'dan, Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmesinin ardından 3 oyuncu için Galatasaray'a teşekkür etti.

Kulüpten yapılan paylaşımda, 3 futbolcunun adı yazılarak, Galatasaray etkilendi ve "Teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

İşte o paylaşım:


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