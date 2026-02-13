Bir süredir tedavi gören İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser genç yaşta hayatını kaybetti. Peki, Seyda Keser kimdir? Seyda Keser neden öldü?

SEYDA KESER KİMDİR?

7 Aralık 1990 tarihinde İstanbul, Esenler'de dünyaya gelen Keser, spor hayatına Güngören Yılmazlar Spor Kulübü'nde Kick Boks branşı ile başladı. Kick Boks ve Karate branşlarında yarışan Keser, 3 sene sonunda 18 yaşında Boks branşına geçmeye karar verdi.

SEYDA KESER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Boks hayatına İstanbul'da Erol Keloğlu ile beraber başlayan Keser, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olmasıyla birlikte Ertuğrul Ergezen ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

Keser, 2011 ve 2012 yılında Türkiye Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü ile altın madalya kazanarak isminden söz ettirmiştir. 2011 yılında İstanbul Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Keser, 2012 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile altın madalya kazanarak İstanbul şampiyonu olmuştur.

Keser, 20-30 Haziran tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'na ağır sıklette Türkiye Milli Takımı'nı temsil etmiştir.

Keser, 2014 ve 2015 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olmuştur.

İstanbulspor sporcusu olan Keser, 23 Aralık 2017 tarihinde RMO Boks Gecesi'nde profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmıştır. Keser, profesyonel boks kariyerine ağır sıklet 91 kiloda 6 maç 6 galibiyet 4 nakavt ile devam etmekteydi.

SEYDA KESER NEDEN ÖLDÜ?

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.