Sezon başında ayrılmıştı: Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri döndü!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bu sezonun başında Fatih Karagümrük kadrosuna katılan Serdar Dursun'un geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:58
Sezon başında ayrılmıştı: Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri döndü!
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Serdar Dursun, yaklaşık 6 aylık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.

Sarı-lacivertli takım, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.

Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE'DE 64 MAÇTA 28 GOLE KATKI

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonun başında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli formayı 64 maçta giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARAGÜMRÜK'TE 25 MAÇTA 6 GOL

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşda 6 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro. tecrübeli futbolcu milli formayı ise 10 kez terletirken 7 gol ve 1 asitlik katkı verdi. 


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