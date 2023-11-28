Shakhtar 1-0 kazandı umutlarını son maça taşıdı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Shakhtar Donetsk sahasında Antwerp'i 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 22:45
Shakhtar 1-0 kazandı umutlarını son maça taşıdı
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Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.

Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.

Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.

Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto'ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.


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