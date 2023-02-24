Shakhtar, Rennes'i penaltılarda eledi!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 02:29

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 02:29

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Rennes, Shakhtar ile karşılaştı.

Roazhon Park'ta oynanan ve uzatmalara giden maçın normal süresi 2-1 Rennes'in üstünlüğüyle sona erdi. Rennes'in gollerini 82. dakikada Karl Ekambi ve 106. dakikada Ibrahim Salah kaydetti. Shakhtar'ın golünü 119. dakikada Belocian (K.K) attı. İlk maçı Shakhtar'ın 2-1 kazanması sebebiyle mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Shakhtar, Rennes'i 5-4 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.