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Shaktar Donetsk'e imza atmıştı: Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

Shaktar Donetsk'e imza atmıştı: Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

1.06.2025 16:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Shaktar Donetsk'e imza atmıştı: Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

Teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getiren Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'in Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan ve Portekizli teknik direktörün yeni sezonda takımın başında kalması halinde takımdan ayrılacağı iddia edilen İsmail Yüksek için sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgileniyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Marsilya'nın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, 1 asist yaptı.

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