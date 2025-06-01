Shaktar Donetsk'e imza atmıştı: Arda Turan, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan ve Portekizli teknik direktörün yeni sezonda takımın başında kalması halinde takımdan ayrılacağı iddia edilen İsmail Yüksek için sürpriz bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgileniyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Marsilya'nın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, 1 asist yaptı.