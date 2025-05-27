Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı açıkladı!

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı.

Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





ARDA TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Arda Turan kulübe yaptığı ilk açıklamada; "Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna’da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz." dedi.

EYÜPSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Arda Turan, nisan 2023'te başına geçtiği Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Genç teknik adam, İstanbul ekibinin başında çıktığı toplam 84 maçta 1.77 puan ortalaması yakaladı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de 53 puan toplamıştı.