Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini Sidiki Cherif ile gerçekleştiriyor. Peki, Sidiki Cherif kimdir? Sidiki Cherif kaç yaşında, nereli? Sidiki Cherif Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

SİDİKİ CHERİF KİMDİR?

Sidiki Cherif 15 Aralık 2006 tarihinde dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Angers'te forvet veya kanat oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Gine doğumlu olup, Fransa'yı genç milli takım seviyesinde temsil etmektedir.

SİDİKİ CHERİF'İN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Conakry'de doğan Cherif, 5 yaşında Fransa'ya geldi. US Bayard Saumur, Olympique Saumur ve Angers'in altyapısından yetişti ve 19 yaş altı takımında etkileyici performans sergiledi. Temmuz 2023'te Angers ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.