Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonsporlu yıldızdan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Türk futbolunun mağlubiyeti'

Trabzonsporlu yıldızdan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Türk futbolunun mağlubiyeti'

14.09.2025 21:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonsporlu yıldızdan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Türk futbolunun mağlubiyeti'

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!" dedi.

'EN BÜYÜK SORUN SAHADA'

Deneyimli savunma oyuncusu ayrıca, "En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #stefan savic

İlgili Haberler

Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'a şans tanımadı!
Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'a şans tanımadı! Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla üst sıralara tırmandı. Konuk ekip ise galibiyet hasretini sürdürerek 17. sıraya geriledi.
İlk maçının ardından... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!
İlk maçının ardından... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı! Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Manchester derbisinde kazanan City!
Manchester derbisinde kazanan City! İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.