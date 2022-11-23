Sıla Sürmeneli'den bronz madalya

Milli sporcu Sıla Sürmeneli, İspanya'da düzenlenen IBA Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 21:26
Sıla Sürmeneli'den bronz madalya
Abone Ol google-news

İspanya'da düzenlenen IBA Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Sürmeneli, bronz madalya elde etti.

Alicante kentinde süren organizasyonda kadınlar 57 kiloda Sıla Sürmeneli, yarı finalde Alman Asya Arı ile karşılaştı.

Rakibine yenilen Sıla Sürmeneli bronz madalyanın sahibi oldu.


Sıla Sürmeneli boks Altın Madalya bronz madalya Gümüş Madalya madalya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler