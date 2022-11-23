Sıla Sürmeneli'den bronz madalya
Milli sporcu Sıla Sürmeneli, İspanya'da düzenlenen IBA Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
İspanya'da düzenlenen IBA Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Sürmeneli, bronz madalya elde etti.
Alicante kentinde süren organizasyonda kadınlar 57 kiloda Sıla Sürmeneli, yarı finalde Alman Asya Arı ile karşılaştı.
Rakibine yenilen Sıla Sürmeneli bronz madalyanın sahibi oldu.
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