Simeone'den Çağlar için övgü dolu sözler
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Manchester City maçındaki performansının ardından Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamada bulundu.
Arjantinli teknik adam, milli futbolcumuzu överken, "Çağlar Söyüncü bize ne olduğunu gösterdi. Çok hızlı ve güçlü bir savunmacı. Hava toplarında iyi, bize alternatifler sunuyor. Bizi mutlu ediyor. Çalışmalarda en iyilerden biti oldu. Çok fazla rekabet olacak ve onun çalışan oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
27 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Atletico Madrid'e 4 yıllık imza atmıştı.
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