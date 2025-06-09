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Simon Banza için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası!

Simon Banza için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası!

9.06.2025 20:31:00
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Simon Banza için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası!

Galatasaray ve Beşiktaş, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi...

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da geçiren Simon Banza için harekete geçti. Bonservisi Braga'da bulunan 27 yaşındaki golcü, gösterdiği performansla iki dev kulübün radarına girmeyi başardı.

Haberde, Braga'nın Banza'yı gelecek transfer döneminde elden çıkarmaya hazır olduğu belirtilirken; oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiği vurgulandı. Portekiz temsilcisinin ise somut teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz başında Trabzonspor'a kiralanan Banza için Karadeniz ekibi, Braga'ya 2 milyon Euro ödedi ve 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu anlaşmaya eklendi. Ancak Trabzonspor'un bu bedeli ödemesinin zor olduğu aktarıldı.

Öte yandan Beşiktaş uzun süredir Banza ile ilgilenirken, Galatasaray'ın da oyuncuya yönelik son dönemde devreye girdiği bildirildi. Haberde, Galatasaray'ın golcü arayışında olduğu, Victor Osimhen'in ayrılma ihtimaliyle de birlikte Banza isminin daha da ön plana çıktığı ifade edildi.

Banza, Trabzonspor formasıyla çıktığı 37 maçta 22 gol ve 6 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.

Simon Banza'nın Braga ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro.  

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #Simon Banza

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