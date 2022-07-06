Simona Halep ve Elena Rybakina, Wimbledon'da yarı finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rumen Simona Halep ve Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.
Wimbledon tek kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.
Turnuvanın 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Halep, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Günün diğer karşılaşmasında ise 17 numaralı seribaşı Rybakina, dünya 44 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 4-6, 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale kaldı.
Tek kadınlar yarı finallerindeki Ons Jabeur-Tatjana Maria ve Elena Rybakina-Simona Halep maçları, yarın yapılacak.
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