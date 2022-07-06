Melih Saatçı yazdı: 'Wimbledon’un eski tadı yok'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:19

Melih Saatçı, gündemdeki spor karşılaşmalarını Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Takımlarımızın transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş Weghorst ile imzaladı. Aynı zamanda Jakson Muleka’nın da transferini bitirmek üzere. Premier lig de geçtiğimiz sezon küme düşen Burnley takımı ile transferinde pürüzler çıkan Muleka ‘da tekrar ibre Beşiktaş’ döndü ve transferin bitmesi çok yakın gibi görünüyor. Bu iki transferle beraber Beşiktaş’ın hücum hattında büyük bir güç kazanacağı aşikar. Yeter ki iki oyuncu da takıma uyum sağlasın.

Trabzonspor'un son nokta transferi diyebileceğimiz esas adı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan olan Trazeguet , sağ ayaklı sol kanat oyuncusu. Zaman zaman forvet hattında da görev alabilen çok değerli bir oyuncu. Türkiye Süper Lig’ini iyi bilen tecrübeli oyuncu Trabzonspor’ a büyük güç katacak

Tenis turnuvaları denince ilk akla gelenlerin başında Wimbledon ve Roland-Garros yer alır. Wimbledon başladı başlamasına ama bana sorarsanız o eski turnuvaların güzelliğinden heyecanından eser yok.Wimbledon’un eski tadı yok.

80'ler ve 90'lı yılların başında Martina Navratilova’lı, hırçın çocuk John McEnroe'lu, Steffi Graf'lı ,Michael Chang'lı ,Andre Agassi'li ve yine unutulmazlardan Boris Becker'li turnuvaları izleyen biri olarak Wimbledon'da o heyecanı yakalayamadığımı, bulamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim.

O zamanlar tenisçiler belki şimdi ki kadar bilimsel yöntemlerle çalışmıyor olsa da sahaya koydukları oyun sanki daha bir sahiciydi ve zevk veriyordu.

Ukrayna-Rusya savaşından dolayı turnuvada Belarus ve Rus tenisçilerin katılımının yasaklanması nedeniyle Wimbledon turnuvasına, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği'ni (WTA) sıralama puanı vermeyecek. Özetle para var ama puan yok. Ödül de az buz bir para değil kadınlar ve erkekler teklerde şampiyona 2 milyon sterlin ödül verilecek.

Turnuva da az önce de belirttiğim gibi savaştan dolayı katılımları yasaklanan dünya bir numarası Rus tenisçi Medvedev, ve vatandaşları 8. sıradaki Rublev ve 22. Khachanov ile kadınlarda Rus tenisçi 13. Kasatkina ile 21. Kudermetova ve Belarus’lu 6. Sabalenka ve 20. Azarenka turnuvada yok.

Salı günü oynanan çeyrek final mücadelesinde turnuvanın şampiyonu Sırp tenisçi Djokovic sürprize geçit vermedi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ‘i 3-2 galip mağlup etmeyi başardı.

Kadınlar çeyrek finalinde ise Alman tenisçi Tatjana Maria, vatandaşı Niemeier'i 2-1 yenerek yarı finale çıkmayı başardı. Bugün oynanacak mücadelelerden sonra kadınlar ve erkeklerde yarı finale kalan tenisçiler belli olacak

Ülkemiz, 19. Akdeniz Oyunları'nı 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz toplam 108 madalya elde ederek oyunları İtalya’nın ardından ikinci sırada tamamladı. Bu başarıya imza atan değerli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Özellikle de artistik cimnastik erkek takımımız tarihinde ilk defa altın madalya kazanarak çok değerli bir başarıya imza attı. Yine Badminton tek kadınlarda Neslihan Yiğit, finalde İspanyalı rakibini yenerek üst üste 3. kez Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Atletizmde erkekler 400 metre engel yarışında Yasmani Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırması ve aynı zamanda altın madalya almasını alkışlıyorum.

Yüzmede kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel, 8.26.80'lik derecesiyle oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz olarak altın madalya alması takdire değer. Yine yüzme erkeklerde 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lik derecesi oyunlar rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Madalya alan bütün sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyor ve darısı olimpiyat oyunlarına diyorum."