Ayşegül Mert'ten Wimbledon'a veda
Ayşegül Mert, Wimbledon Gençler Tenis Turnuvası'na çiftlerde veda etti.
Wimbledon Gençler Tenis Turnuvası'nda çift kızlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ayşegül Mert ile Ukraynalı Anastasiya Lopata ikilisi, ilk turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kızlar ilk tur maçında Ayşegül Mert ve Lopata, Alman tenisçiler Ella Seidel ve Joelle Steur ikilisiyle karşılaştı.
1 saat 20 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerine 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Mert- Lopata çifti, turnuvaya veda etti.
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