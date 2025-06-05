Simone Inzaghi'nin yeni adresi belli oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini duyurdu.
Al Hilal transferi video ile duyururken, "İtalyan deha artık burada" notunu yazdı.
YILLIK 25 MİLYON EURO
İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikayem başlıyor" dedi.
49 yaşındaki teknik adam, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan basınına göre deneyimli çalıştırıcı, yıllık 25 milyon Euro kazanacak.
SERIE A'DA ŞAMPİYON OLMUŞTU
Simone Inzaghi, 2021 yılından beri görev aldığı Inter'de bir Serie A şampiyonluğu yaşadı. Inzaghi yönetimindeki Inter, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olmuştu.
Al Hilal, 15 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.