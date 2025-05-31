Tarihe geçen skorla Inter'i mağlup etti: Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilci Paris Saint-Germain ve İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 5-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

PSG, maçın 12. dakikasında Achraf Hakimi ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Hakimi'nin golünde asist yapan Desire Doue, PSG'nin 2. golünü kaydetti.

İlk yarı, PSG'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken Desire Doue, 63. dakikada duble yaptı ve PSG'yi 3-0 öne geçirdi. 73. dakikada ise Khvicha Kvaratskhelia, PSG'nin 4. golünü kaydetti. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise PSG'de Senny Mayulu, takımının 5. golüne imza attı

PSG, TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON!

Maçta başka gol sesi çıkmazken, karşılaşmayı 5-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.

EN FARKLI FİNAL: TARİHE GEÇTİLER

Ayrıca PSG, Inter'i 5-0'la geçerken Şampiyonlar Ligi finallerindeki en farklı galibiyete imza attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 70 DAKİKA SAHADA KALDI

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 70 dakika sahada kaldı.