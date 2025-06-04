Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter Petar Sucic'i kadrosuna kattı!

Inter Petar Sucic'i kadrosuna kattı!

4.06.2025 18:39:00
Güncellenme:
NTV Spor
Takip Et:
Inter Petar Sucic'i kadrosuna kattı!

İtalyan devi Inter, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Milano temsilcisi, Dinamo Zagreb'ten Petar Sucic'i kadrosuna kattı.

Inter yeni sezonda kadroyu gençleştirme operasyonu yapacak. Bu doğrultuda İtalyan devinin ilk transferi 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Petar Sucic oldu.


Inter, Dinamo Zagreb forması giyen Sucic'i 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.


Inter'in sıradaki transferi Marsilya forması giyen Luis Henrique olacak. İtalyan devi, Brezilyalı kanat oyuncusunu şehre getirdi. Kısa süre içerisinde 23 yaşındaki oyuncunun da transferinin açıklanması bekleniyor.

İlgili Konular: #inter #transfer

İlgili Haberler

Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattı
Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattı Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattı.
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın itirafı: 'Ne dediyse çıktı'
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın itirafı: 'Ne dediyse çıktı' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaptığı konuşmanın ayrıntılarını açıkladı.
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Messi'yi de alacağım'
Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Messi'yi de alacağım' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo'nun transferi ile alakalı soruya cevap verdi.
Serdal Adalı'dan Ciro Immobile açıklaması: 'Kendisine yaptığım teklif...'
Serdal Adalı'dan Ciro Immobile açıklaması: 'Kendisine yaptığım teklif...' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında İtalyan futbolcu Ciro Immobile hakkında açıklamada bulundu.