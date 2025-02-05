Sinan Bolat, Kasımpaşa'da

Yayınlanma: 05.02.2025 - 20:06

Güncelleme: 05.02.2025 - 20:06

Kasımpaşa, Westerlo'dan Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."