Sinan Bolat, Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, Westerlo'dan Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Kasımpaşa, Westerlo'dan Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;
"Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Etiketler: #sinan bolat #kasımpaşa #transfer
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