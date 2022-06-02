Sinan Bolat'ın yeni takımı belli oldu!
İsmi Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Sinan Bolat, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.
KAA Gent ile olan sözleşmesi biten ve ismi, Berke Özer'le yollarını ayıran Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat, KVC Westerlo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel futbol kariyerine KRC Genk'de başlayan Bolat, sonrasında sırasıyla Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, CD Nacional, Arouca, Antwerp ve KAA Gent formalarını giydi.
Sinan Bolat, geride kalan sezonda 39 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 33 gol gördü.
Video Haberler
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki diyalog gündem oldu!
- Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı
- 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
- İş adamlarını ağına düşüren 5 şüpheli yakalandı
- 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Biri kendini yakıyorsa, toplum da kendini yakıyor...'
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler