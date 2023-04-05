Sinan Kaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sinan Kaloğlu hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:17

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:17

Gençlerbirliği Kulübü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini açıkladı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." Sinan Kaloğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Sinan Kaloğlu'nun teknik direktörlük yaptığı takımlar araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SİNAN KALOĞLU KİMDİR?

10 Haziran 1981'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu. Sinan Kaloğlu, Kardemir Karabükspor'dan önce sırasıyla; SBV Vitesse, VfL Bochum, Boluspor, Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Vestel Manisaspor ve Bursaspor takımlarında forma giydi. Bursaspor'da attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli futbolcu bugüne kadar sadece 2 kez millî olma şansını yakaladı.

Bundesliga'da 4 Ekim 2008'de VfL Bochum adına bir gol atan Sinan, 2 tane de asist yaparak takımının Bayern Münih'e karşı 3-3 berabere kalmasına büyük katkı sağladı. Sinan, maçtan sonra Welt am Sonntag gazetesi tarafından günün onbiri arasında gösterildi.2011-2012 sezonunun başında Kardemir Karabükspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sinan, başarısız bir performans göstermiştir. Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirilmesiyle kaleci Orkun Usak ile birlikte kadro dışı bırakıldı ve ara transfer döneminin son gününde Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor'ds sadece 2 lig maçında forma giyen Sinan, Spor Toto Kupası'nda ise 6 maçta forma giymiş ve 1 gol atma başarısı gösterdi. Kaloğlu takımın kötü performansı ve beklenen performansı verememesinden dolayı kadro dışı kaldı.

2012-13 sezonu öncesinde ise Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan Sinan, Elazığspor'a transfer olmuştur.

2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyessporda mücadele etmiştir. 7 maça çıkıp 1 gol atmıştır. Devre arasında ise Mersin İdman Yurdu'na transfer olmuştur. 2014-17 yılları arasında 4 sezon Mersin İdman Yurdu forması giydikten sonra aktif futbolcu hayatını sonlandırdı.

SİNAN KALOĞLU'NUN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

Boluspor

Profesyonel kariyeri

1999-2000 Boluspor

2000-2001 Göztepe (kiralık)

2000-2001 Marmaris Bld. (kiralık)

2001-2003 Altay

2003-2006 Beşiktaş

2004-2005 Diyarbakırspor (kiralık)

2005-2006 Vestel Manisaspor (kiralık)

2006-2008 Bursaspor

2008-2009 VfL Bochum

2009-2011 SBV Vitesse

2011-2012 Kardemir Karabükspor

2012 Antalyaspor

2012-2013 Elazığspor

2013-2014 Kayseri Erciyesspor

2014-2017 Mersin İdman Yurdu

Millî takım kariyeri

2002-2003 Türkiye U-21

2004 Türkiye

Teknik direktörlük kariyeri

2018-2019 Altay SK Altyapı

2021-2022 Altay SK U19

2022-2023 Altay