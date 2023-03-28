Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Zafer Turan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez'den boşalan koltuğa Zafer Turan'ın getirildiğini açıkladı. Futbolseverler Zafer Turan'ın kim olduğunu ve futbol kariyerini merak ediyor. Peki, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Zafer Turan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? Zafer Turan hangi takımlarda futbol oynadı?
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Peki, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Zafer Turan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? Zafer Turan hangi takımlarda futbol oynadı?
ZAFER TURAN KİMDİR?
Zafer Turan, 9 Ekim 1969 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Futbol kariyeri 1989 yılında Zeytinburnuspor'da başladı. 1991 yılında buradan Zonguldakspor'a transfer oldu. 1994-95 sezonunda Göztepe ile anlaştı ve 1995-96 sezonunu sonuna kadar Göztepe'de kaldı. 1996-97 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. 4 sezon İBB forması giydikten sonra Hacılar Erciyesspor, Bakırköyspor ve son olarak da Karadeniz Ereğlispor forması giydikten sonra 2002 yılında futbol yaşamını noktaladı.
18 Kasım 2011 tarihinde, Arif Erdem'in, İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü olması ile birlikte Zafer Turan da teknik direktör yardımcılığına getirildi. Sonrasında Bülent Korkmaz'in takıma gelmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Anadolu Selçukluspor'da 6 ay teknik direktörlük görevi yaptı. 2013-2014 sezonunda Bugsaşspor'da teknik direktörlük yaptı. 25 Aralık 2013 tarihinde Göztepe'de teknik direktörlüğe getirildi.
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.
ZAFER TURAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
- 1989-1991 Zeytinburnuspor
- 1991-1994 Zonguldakspor
- 1992-1993 Zeytinburnuspor (kiralık)
- 1994-1996 Göztepe
- 1996-2001 İstanbul B. Belediyespor
- 1999-2000 Hacılar Erciyesspor (kiralık)
- 2001-2002 Bakırköyspor
- 2002 Karadeniz Ereğlispor
ZAFER TURAN HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?
- 2002 Göztepe
- 2003-2012 Başakşehir (Antrenör)
- 2013 1922 Konyaspor
- 2013 Başkent Akademi
- 2014 Göztepe
- 2014 1922 Konyaspor
- 2015-2016 Sivas Belediyespor
- 2016-2017 Başakşehir (Antrenör)
- 2018 Esenler Erokspor
- 2018-2019 Bayrampaşa SK
- 2019-2022 Eyüpspor
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı