Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:25

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:25

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Peki, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Zafer Turan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? Zafer Turan hangi takımlarda futbol oynadı?

ZAFER TURAN KİMDİR?

Zafer Turan, 9 Ekim 1969 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Futbol kariyeri 1989 yılında Zeytinburnuspor'da başladı. 1991 yılında buradan Zonguldakspor'a transfer oldu. 1994-95 sezonunda Göztepe ile anlaştı ve 1995-96 sezonunu sonuna kadar Göztepe'de kaldı. 1996-97 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. 4 sezon İBB forması giydikten sonra Hacılar Erciyesspor, Bakırköyspor ve son olarak da Karadeniz Ereğlispor forması giydikten sonra 2002 yılında futbol yaşamını noktaladı.

18 Kasım 2011 tarihinde, Arif Erdem'in, İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü olması ile birlikte Zafer Turan da teknik direktör yardımcılığına getirildi. Sonrasında Bülent Korkmaz'in takıma gelmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Anadolu Selçukluspor'da 6 ay teknik direktörlük görevi yaptı. 2013-2014 sezonunda Bugsaşspor'da teknik direktörlük yaptı. 25 Aralık 2013 tarihinde Göztepe'de teknik direktörlüğe getirildi.

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı.

ZAFER TURAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1989-1991 Zeytinburnuspor

Zeytinburnuspor 1991-1994 Zonguldakspor

Zonguldakspor 1992-1993 Zeytinburnuspor (kiralık)

Zeytinburnuspor (kiralık) 1994-1996 Göztepe

Göztepe 1996-2001 İstanbul B. Belediyespor

İstanbul B. Belediyespor 1999-2000 Hacılar Erciyesspor (kiralık)

Hacılar Erciyesspor (kiralık) 2001-2002 Bakırköyspor

Bakırköyspor 2002 Karadeniz Ereğlispor

ZAFER TURAN HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?