Antonio Conte kimdir, kaç yaşında? Antonio Conte hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:14

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:18

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da Antonio Conte dönemi sona erdi. Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan İngiliz kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Antonio Conte'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ANTONİO CONTE KİMDİR?

Antonio Conte, 31 Temmuz 1969'da İtalya'nın Lecce ilinde doğdu.

Futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Lecce'de başlayan Conte, Serie A'daki ilk maçına 1985 yılında çıktı. 1992'de Juventus'a transfer oldu. Sonrasında Alessandro Del Piero'nun takımda parlamasına kadar kaptanlık yaptı. 1998-1999 sezonunu Del Piero'nun sakat geçirmesiyle tekrar kaptanlık görevini yapmaya başlayan Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı.

İtalya millî futbol takımıyla 1994 FIFA Dünya Kupası ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarına katıldı.

Teknik direktör olarak 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Juventus takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşadı.

10 Ağustos 2012'de yapılan açıklamaya göre İtalyan mahkemeleri 2010-2011 sezonunda Serie B'de mücadele eden Siena'yı çalıştırdığı dönemde, Novara-Siena ve Siena-Albinoleffe karşılaşmalarındaki şikeyi bildiği halde, yetkili makamlara bildirmeyen Conte'ye 10 ay hak mahrumiyeti cezasını uygun buldu.

Conte, 2016-17 sezonunun başında Premier League ekiplerinden Chelsea takımının başına geldi. 2016-17 sezonunun bitime iki hafta kala deplasmanda oynadıkları West Bromwich Albion maçını 82. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazanarak Conte, Premier League'teki ilk şampiyonluğunu kazandı.

ANTONİO CONTE'NİN ÖZEL YAŞAMI

Antonio Conte, 2013'te Elisabetta Muscarello'yla evlendi.

ANTONİO CONTE'NİN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

Lecce

Profesyonel kariyeri

1985-1991 - Lecce

1991-2004 - Juventus

Millî takım kariyeri

1993-2001 - İtalya

Teknik direktörlük kariyeri

2006-2007 - Arezzo

2007-2009 - Bari

2009-2010 - Atalanta

2010-2011 - Siena

2011-2014 - Juventus

2014-2016 - İtalya

2016-2018 - Chelsea

2019-2021 - Inter

2021 - Tottenham