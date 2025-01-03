Sinan Kaloğlu'ndan Beşiktaş için açıklama!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:27

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:27

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Radyospor'a konuştu. Kaloğlu, Beşiktaş'a teknik direktör olma ihtimali hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"BİZ KALENİN ÖNÜNE OTOBÜS ÇEKMEYİZ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan genç teknik direktör, ''Bodrumspor maçını kazanacağız. 6 puanlık maç bizim için... Galatasaray maçında hâkem kararları da sonuca etki etti, ama ben cesur ve hücuma yönelik oyun anlayışımızdan memnunum. Biz otobüsü geriye çekmek gibi bir anlayışı savunmayız. Galatasaray gibi takımlar, katı savunma ya da 11 kişiyle savunma da yapsanız gol atıyor; dolayısıyla biz hücuma yönelik oynayarak sonuç almaya çalıştık, bu doğruydu. Ama hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında henüz 3. dakikada olmayan penaltılarla geriye düştük'' dedi.

"BEŞİKTAŞLI BÜYÜKLERİM ÇALIŞMALARIMI TAKDİR EDİYOR"

Beşiktaş'ın teknik direktörü olma ihtimali ile ilgili Sinan Kaloğlu, ''Serdal Adalı ve ekibine başarılar dilerim. Umarım başarılı olurla. Ben ekibimle birlikte 3-4 senedir kısıtlı imkânlarla maksimum iş yapmaya çalışıyorum. Bu gösterdiğimiz çaba nedeniyle Beşiktaşlı büyüklerimizin aklına gelmemiz normal. İsmimim Beşiktaş'la anılıyor olması beni ve ekibimi onore etti. Sonuçta ben Beşiktaş'ın eski oyuncusuyum. Sadece ben değil. Bence Türkiye'deki tüm teknik direktörler Beşiktaş'ta çalışmayı ister. Şu anda Kayserispor'un teknik direktörüyüm ve burada önemli bir görevimiz var. Kayserispor'un en önemli sezonu. Burada bir sorumluluğumuz var ve görevimiz en iyi şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü Serdar Topraktepe, kendisine saygı duymak gerekir. Bana Beşiktaş'ın içinden teknik direktörlük konusunu açan, düşünür müsün diyen çok oldu, oluyor. Bu beni onore ediyor. Ama sonuçta bir orada Serdar hocamız var. Bu nedenle şu anda bir şey diyemem. Umarım Serdal Adalı ve Serdar Topraktepe başarılı olur'' şeklinde konuştu.

"ZORLUKLAR YA DA TRANSFER YASAKLARINDAN YILMAYIZ"

Sinan Kaloğlu, ''Her antrenör iyi kadrolarla, transfer yasağı olmadan başlamayı ister. Ben de ne Altay ne Gençlerbirliği'ndeyken ne de Kayserispor'da bu mümkün olmadı. Kayserispor'da maalesef Mayıs'a kadar transfer yasağı var. Ama biz asla şikâyet etmiyoruz, mazaret göstermeyiz. Gerçek kaptanlar fırtınalı denizde gemiyi limana yanaştıran kaptandır. Biz zor şartlara alıştık. Tüm zorluklara karşın başarılı olacağız. Ekibimle birlikte motivasyonumuz çok yüksek'' dedi.