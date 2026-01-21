Galatasaray’da gözler Wilfried Singo sakatlık durumuna çevrildi. Atletico Madrid karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, “Singo oynayacak mı?” sorusuna yanıt ararken, teknik heyet ve kulüp doktorundan gelen açıklamalar oyuncunun son durumunu netleştirdi. Peki, Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Singo bu akşam Atletico Madrid maçında var mı?

SİNGO ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Singo’nun durumu hakkında net bir açıklama yaptı.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“Singo bu maçta bizimle olmayacak. Singo ile ilgili durumu da açıklayacağız. Dünyada tek sakatlanan oyuncu Singo değil. O da çok çalışıyor, istiyor. İnsanlığının, takımdaşlığının yanında iyi de bir oyuncu. İnşallah sakatlığı atlatacak.”

Bu açıklamayla birlikte Singo’nun Atletico Madrid maçında forma giymeyeceği kesinleşmiş oldu.

SİNGO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Antrenmanlara yeniden başlayan Wilfried Singo’nun dönüş tarihi için henüz net bir takvim açıklanmadı. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.