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Sırbistan, Dusan Tadic'in yeni sözleşmesini konuşuyor!

Sırbistan, Dusan Tadic'in yeni sözleşmesini konuşuyor!

31.07.2025 12:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Sırbistan, Dusan Tadic'in yeni sözleşmesini konuşuyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in Kızılyıldız'a transfer olacağı iddia edildi. Sırp ekibinin Tadic'e kulüp tarihinde benzeri görülmemiş bir sözleşme sunması ise ülkede gündem oldu.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 senenin ardından sezon sonu takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi Kızılyıldız oluyor.

Mondo'da yer alan habere göre, Kızılyıldız ile Tadic her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeler için Sırbistan'a giden Tadic'in büyük bir sürpriz yaşanmazsa imzayı atması ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech'e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Kızılyıldız'ın deneyimli futbolcuya tarihi bir sözleşme teklif ettiği ve kulüpte daha önce bu paralara imza atan kimse olmadığı aktarıldı.

Tadic'in net 2 milyon Euro kazanacağı ancak bu rakamın bonuslarla birlikte çok daha yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 9 farklı bonusun yer aldığı belirtildi. Haberde bu bonuslar şunlar olarak gösterildi:

  • Şampiyonlar Ligi'ne katılım 200.000 Euro (net)
  • Şampiyonlar Ligi'nde her puan için - 30.000 Euro
  • Şampiyonlar Ligi'nde her gol veya asist için - 5.000 Euro
  • Şampiyonlar Ligi play-off'ları ile Avrupa Ligi'ne katılım - 50.000 Euro
  • Avrupa Ligi'nde her puan için bonus - 5.000 Euro
  • Avrupa Ligi'nde her gol veya asist için - 5.000 Euro
  • Sırbistan şampiyonluğu - 30.000 Euro
  • Sırbistan Kupası şampiyonluğu - 10.000 Euro
  • Sırbistan'daki müsabakalarda her gol veya asist için - 5.000 Euro
İlgili Konular: #fenerbahçe #Kızılyıldız #Dusan Tadic

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