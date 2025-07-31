Sırbistan, Dusan Tadic'in yeni sözleşmesini konuşuyor!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 senenin ardından sezon sonu takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi Kızılyıldız oluyor.

Mondo'da yer alan habere göre, Kızılyıldız ile Tadic her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeler için Sırbistan'a giden Tadic'in büyük bir sürpriz yaşanmazsa imzayı atması ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech'e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Kızılyıldız'ın deneyimli futbolcuya tarihi bir sözleşme teklif ettiği ve kulüpte daha önce bu paralara imza atan kimse olmadığı aktarıldı.

Tadic'in net 2 milyon Euro kazanacağı ancak bu rakamın bonuslarla birlikte çok daha yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 9 farklı bonusun yer aldığı belirtildi. Haberde bu bonuslar şunlar olarak gösterildi: