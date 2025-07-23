Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Portekiz ekibinden Dusan Tadic hamlesi!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takıma imza atmayan Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica, Sırp yıldızla görüşmelere başladı.

MARIO BRANCO'DAN TELEFON

Fenerbahçe'den ayrılan ve Benfica'da göreve başlayan Mario Branco, Tadic ile görüştü. Tadic'in fikrini öğrenmek isteyen Branco, 36 yaşındaki yıldızı Benfica'ya davet etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Tadic de Benfica'da forma giymeye sıcak bakarken, transfere deneyimli futbolcunun yüksek yıllık kazancı engel oldu. Benfica ve Tadic arasındaki imza için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.