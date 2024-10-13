Sırbistan evinde İsviçre'ye şans tanımadı
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, konuk ettiği İsviçre'yi 2-0'lık skorla yendi.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, İsviçre'yi konuk etti.
Sırbistan sahasında karşılaştığı İsviçre'yi 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Sırbistan'ın gollerini 45. dakikada Nico Elvedi (Kendi kalesine) ve 61. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.
Öte yandan İsviçre'de Breel Embolo, 72. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Sırbistan bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve 3. basamakta yer aldı, 3 maçta 3 yenilgi alan İsviçre ise grupta son sırada konumlandı.
Etiketler: #Sırbistan #isviçre #UEFA Uluslar A Ligi
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