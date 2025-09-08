Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sırbistan Milli Takımı'ndan Alimpijevic'e kanca!

Sırbistan Milli Takımı'ndan Alimpijevic'e kanca!

8.09.2025 20:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sırbistan Milli Takımı'ndan Alimpijevic'e kanca!

Sırbistan Basketbol Milli Takımı'nın Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e başantrenörlük görevi için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sportklub'ta yer alan haber göre; Sırbistan Basketbol Federasyonu, mevcut başantrenör Svetislav Pesic'in yerine geçecek isimlerle görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde listenin başında Dusan Alimpijevic'in olduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpte 2023'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör, kulüple olan sözleşmesini bu yaz 2026-27 sezonuna kadar uzatmıştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Sırbistan #Dusan Alimpijevic

İlgili Haberler

Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üzgün olmak için bir sebep yok'
Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üzgün olmak için bir sebep yok' Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından görüşlerini aktardı.
Dusan Alimpijevic'ten Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok'
Dusan Alimpijevic'ten Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok' Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş Fibabanka'da Başantrenör Dusan Alimpijevic, Sırp basınına değerlendirmelerde bulundu.
Dusan Alimpijevic: 'Geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik'
Dusan Alimpijevic: 'Geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik' Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.