Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üzgün olmak için bir sebep yok'

Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üzgün olmak için bir sebep yok'

24.06.2025 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üzgün olmak için bir sebep yok'

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirdi.

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Koç Alimpijevic'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'yi ve Saras'ı galibiyet için tebrik ederim. Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, özellikle de Berk Uğurlu'yla. Sakat sakat oynamasına rağmen harika bir iş çıkardı. Bu takım bu sezon birçok kez karakter gösterdi, hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün için de aynısı geçerli, kendilerinden beklediğim karakteri ve kararlılığı sahaya yansıttılar. Bugün üzgün olmak için bir sebep yok, bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."


İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Dusan Alimpijevic

İlgili Haberler

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko: Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!
Derbide kazanan Fenerbahçe Beko: Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup ederek seriyi 3-1'e çıkardı.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Eyüpspor'dan Emre Mor kararı!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Eyüpspor'dan Emre Mor kararı! Süper Lig ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den kiraladıkları Emre Mor'un sarı-lacivertli takıma geri döndüğünü açıkladı.
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko derbisinde gerginlik: Emniyet güçleri araya girdi!
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko derbisinde gerginlik: Emniyet güçleri araya girdi! Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertli yöneticiler ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.