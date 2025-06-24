Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üzgün olmak için bir sebep yok'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirdi.

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Koç Alimpijevic'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'yi ve Saras'ı galibiyet için tebrik ederim. Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, özellikle de Berk Uğurlu'yla. Sakat sakat oynamasına rağmen harika bir iş çıkardı. Bu takım bu sezon birçok kez karakter gösterdi, hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün için de aynısı geçerli, kendilerinden beklediğim karakteri ve kararlılığı sahaya yansıttılar. Bugün üzgün olmak için bir sebep yok, bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."



