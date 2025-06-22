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Dusan Alimpijevic: 'Geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik'

Dusan Alimpijevic: 'Geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik'

22.06.2025 09:45:00
Güncellenme:
DHA
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Dusan Alimpijevic: 'Geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik'

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3'üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden Dusan Alimpijevic, "Seride geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik. Bunun için her şeyi yaptık. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam az. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yönetimle ve başkanla aramızda çok iyi bir kimya var. Herkes bu kulüpte yer almaktan dolayı çok mutlu. Bu maçta çok önemli bir detay var. Sağlık ekibimiz için edeceğim teşekkürler yetersiz kalır. Doktorumuz, fizyoterapistimiz ve masörümüz mükemmel bir iş çıkardı. Bu maç öncesi oyuncuları en kısa sürede fiziksel olarak en iyi duruma getirdiler" ifadelerinde bulundu.

"TARAFTARIMIZ NEREDEYSE, BİZİM YUVAMIZ DA ORASI"

Bu sezon 3 salonda oynamaları hakkında da konuşan Alimpijevic, "Evimizin gerçekten bir yuva haline gelmesi taraftarımızla birlikte oluyor. Bunu Akatlar, Sinan Erdem ve Abdi İpekçi örneklerinde de gördük. Nerede oynadığımızın bir önemi yok. Önemli olan bu kimyayla taraftarlarımızın yanımızda olması. Taraftarımız neredeyse, bizim yuvamız da orası" diyerek sözlerini noktaladı.


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