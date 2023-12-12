Sivasspor 4 maç sonra kazandı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 07:47

Güncelleme: 12.12.2023 - 07:47

Süper Lig'in 15. hafta maçında Hakan Keleş'in ekibi Konyaspor ile Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Clinton N'Jie kaydetti.

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Sivasspor, puanını 18 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında lig ikincisi Galatasaray'ı ağırlayacak.