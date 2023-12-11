Sivasspor'dan sakatlık açıklaması: Kadroya alınmadı!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 19:36

Güncelleme: 11.12.2023 - 19:36

EMS Yapı Sivasspor'da golcü oyuncu Rey Manaj, adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, "TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Rey Manaj'a yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde küçük yırtık ve kanama tespit edildi. Sporcumuz Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.