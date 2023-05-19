Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mecnun Otyakmaz Sivasspor'dan ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:59

Güncelleme: 19.05.2023 - 18:59

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligde Galatasaray, kupada ise Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, yeni dönemde göreve devam etmeyi düşünmediklerini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Mecnun Otyakmaz'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MECNUN OTYAKMAZ KİMDİR?

Mecnun Otyakmaz, 10 Şubat 1965'te Sivas'ın Doğanşar ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 2001-02 sezonunda Sivasspor'da genel koordinatör olarak göreve başlayan Otyakmaz, 2002-03 sezonunda yönetici, 2003-04 sezonunda Başkan Yardımcısı, 2004-05 sezonunda başkan olarak görevine devam etti ve Sivasspor'u ilk defa Süper Lig'e çıkaran başkan unvanını elde etti.

SİVASSPOR'LA İLGİLİ AÇIKLAMA

Mecnun Otyakmaz, yeni dönemle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"3 yıllık süremiz bitiyor, yeni bir kongre yapmamız gerekecek ve bu sene yaşadığımız bir takım olaylar bizi çok yordu. Bu düşük bütçelerle, gelirlerin azaldığı dönemde ülkemizi Avrupa'da temsil etmek zorunda olduğumuzdan ve başarıya mutlaka ulaşmamız gerektiğinden biraz bütçe üzerinde transferler gerçekleştirdik. Böyle bir mücadele verirken içerde oynamış olduğumuz birkaç karşılaşmada alınan olumsuz sonuçlarda taraftarda da biraz tepki oluşturdu. Bizi gerçekten üzdü ve motivasyonumuzu düşürdü. Bundan sonraki dönemde de görev alıp almama konusunda bizi düşünmeye itti. Yönetici arkadaşlarımızdan birçoğu artık devam etmeme yönünde kararlı. Benim şahsi fikrim ben de aslında devam etmek istemiyorum çünkü gerçekten bazı maçlarda çok rahatsız olduk. Kulübümüzü ciddi bir yola koymadan gitmek doğru olmaz. Kısa süre içinde şehrimizin ileri gelenleriyle toplantı yapacağız. Haziran ayında en geç genel kurulu yapmamız gerekiyor. Bütün Sivas, Sivasspor'un, Sivas'ın en önemli markası olduğunu söylüyor. Bunu söylüyorlarsa arkasının dolması lazım. Çünkü biz artık kendi bilgi, beceri ve imkanlarımızla bu takımı devam ettirebilecek durumda değiliz. Kesinlikle destek gerekiyor. Bu desteği görmeden de tekrar bu riski alabileceğimizi pek düşünmüyorum açıkçası.''