Wilfried Zaha kimdir, nereli, kaç yaşında? Wilfried Zaha hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe, Premier Lig'den yıldız isimlerinden Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Futbolseverler, çıkan tranfer haberleri sonrasında Wilfried Zaha hakkında araştırmalara başladı. Wilfried Zaha hakkında kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda futbol oynadı gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Wilfried Zaha kimdir, nereli, kaç yaşında? Wilfried Zaha hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe yönetimi 18 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti ve beklentiler üzerine görüşüldü. Transfer haberlerinin çıkması üzerine Wilfried Zaha hakkında yapılan arşatırmalar hız kazandı. Peki, Wilfried Zaha kimdir, nereli, kaç yaşında? Wilfried Zaha hangi takımlarda futbol oynadı? İşte Wilfried Zaha hakkında merak edilenler...
WİLFRİED ZAHA KİMDİR?
Wilfried Zaha'nın tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha'dır. Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinden Fildişi Sahili'nin en büyük şehri olan Abidjan'da dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlardan beri merakı ve yeteneği olan Wilfried Zaha, futbola İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden olan Crystal Palace'da 2002 yılında başladı.
Wilfried Zaha, ilk profesyonel imzasını 2009 yılında altyapısında forma giydiği Crystal Palace takımıyla yaptı.
Wilfried Zaha, şimdilerde halen Crystal Palace forması giymektedir.
WİLFRİED ZAHA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2009-2013 Crystal Palace
2013-2014 Manchester United
2013 Crystal Palace (kiralık)
2014 Cardiff City (kiralık)
2014-2015 Crystal Palace (kiralık)
2015- Crystal Palace
WİLFRİED ZAHA MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2011 İngiltere U-19
2012-2013 İngiltere U-21
2012-2013 İngiltere
2017- Fildişi Sahili
WİLFRİED ZAHA ÖDÜLLERİ - BAŞARILARI
Crystal Palace
EFL Championship play-offs: 2012-13
Manchester United
FA Community Shield: 2013
WİLFRİED ZAHA BİREYSEL BAŞARILARI
Crystal Palace yılın genç yeteneği: 2010-11, 2011-12
Football League yılın genç yeteneği: 2011-12
EFL Championship PFA Team of the Year: 2012-13
Premier League Ayın Golü: Şubat 2022
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