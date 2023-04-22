Ömer Erdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ömer Erdoğan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:09

Güncelleme: 22.04.2023 - 12:09

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı. Ömer Erdoğan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977'de Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. Futbola Almanya'da başladı. Babası altı-yedi yaşlarında bir altyapı takımına gönderdi. Sürekli idmanlara, maçlara götürdü. Futbolcu olmasında büyük katkısı vardı. 17 yaşında profesyonel oldu.

18 yaşında Hamburg şehrinin bir takımı olan St. Pauli'ye transfer oldu. 1998-99 sezonunda teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Erzurumspor'a transfer oldu. Burada iki sezon görev aldıktan sonra takımdan ayrıldı. 2001-02 sezonunda Diyarbakırspor'a transfer oldu ve iki sezon forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

2002-03 sezonunda Fatih Terim tarafından büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edildi. Fatih Terim'in Galatasaray'a kaptanı Bülent Korkmaz ve Barcelona'dan yeni transfer Frank de Boer'i tercih etmesi nedeniyle daha çok yedek kaldı. İlk yarıda birkaç maçta sonradan oyuna girdi. İkinci yarıda Galatasaray takımında gençleştirme operasyonu olunca bazı futbolcular kadro dışı kaldı ve Erdoğan düzenli olarak forma şansı buldu. Fakat Galatasaray'da Terim'in istifası ile göreve gelen teknik direktörlüğe Hagi, eski futbolcular affetti ve Erdoğan tekrar yedeğe düştü. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.

Galatasaray'dan Malatyaspor'a transfer oldu ve iki sezon forma giydi. Malatyaspor'da son maçlarda dört gol atarak dikkat çekti ve birçok kulübün dikkatini çekti.

2006-07 sezonu öncesinde Bursaspor'a transfer oldu. Oyunuyla herkesin takdirini kazanan başarılı oyuncu, Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükseldi, A millî takıma seçildi. 13 Mayıs 2013'te Bursa'da oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçı ile aktif futbol yaşantısına son vererek futbolu Bursaspor'da bıraktı.

Ömer Erdoğan, ilk kez 30 Nisan 2003 tarihinde Türkiye A2 ile Almanya'ya karşı giydiği maçta millî oldu. Türkiye A takıma ilk kez 27 Ağustos 2010 tarihinde aday kadroya çağrıldı.

Futbolculuğu bırakmasının ardından 2013 yılında antrenör oldu ve Ertuğrul Sağlam'ın Eskişehirspor'un başına geçmesiyele bu takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında Hatayspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi. 2022 yılında MKE Ankaragücü ile sözleşme imzaladı.

ÖMER ERDOĞAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Ömer Erdoğan, Pelin Erdoğan'la evlendi.

ÖMER ERDOĞAN'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1987-1996 FC St. Pauli

Profesyonel kariyeri

1996-1997 FC St. Pauli

1997-1998 KSV Hessen Kassel

1998-2001 Erzurumspor 98

2001-2003 Diyarbakırspor

2003-2004 Galatasaray

2004-2006 Malatyaspor

2006-2013 Bursaspor

Millî takım kariyeri

2003 Türkiye Türkiye A2

2010 Türkiye

Teknik direktörlük kariyeri

2013-2015 Eskişehirspor (yardımcı antrenör)

2015 Bursaspor (yardımcı antrenör)

2017-2018 Tuzlaspor (yardımcı antrenör)

2018-2019 Bursaspor (yardımcı antrenör)

2020 Fatih Karagümrük

2020-2022 Hatayspor

2022- MKE Ankaragücü