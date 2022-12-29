Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:06

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Aralık Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.