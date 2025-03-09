Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar: 2 futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışıp ambulansla hastane götürüldü.

Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar: 2 futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:53

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.

Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasında Koray Günter'le girdiği mücadelede kafa kafaya çarpıştı. 

Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MANAJ'IN YERİNE GİRDİ, O DA HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takıma arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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