Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar: 2 futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışıp ambulansla hastane götürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.
Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasında Koray Günter'le girdiği mücadelede kafa kafaya çarpıştı.
Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Net Global Sivasspor'da Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, hastaneye kaldırıldı. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/VNhCj8RGYT— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025
MANAJ'IN YERİNE GİRDİ, O DA HASTANEYE KALDIRILDI
Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takıma arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Net Global Sivasspor'da sakatlık yaşayan Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de sakatlanarak oyuna devam edemedi ve hastaneye sevk edildi. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/wOKvMEyrb5— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025
SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Spor Haberleri
- Olaylı maçta Sivasspor geriden gelip kazandı!
- 'Formaları çıkarın bu şehri terk edin'
- Galatasaray'da ayrılacak ilk isim belli oldu!
- 2 futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı
- Dev derbinin hakemi Slavko Vincic'e yeni görev!
- Ömer Üründül, Galatasaray'daki tehlikeyi açıkladı
- Doldur boşalt Trabzonspor’u tüketti
- Galatasaray'ın Inaki Pena teklifi belli oldu!
- Arda Güler'e Bundesliga'dan talip!
- Tümer Metin'den şampiyonluk iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Türkiye ilişkilerini gözden geçirmeli'
- Diziye konu oldu, Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'