Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar: 2 futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:41

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.

Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasında Koray Günter'le girdiği mücadelede kafa kafaya çarpıştı.

Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Net Global Sivasspor'da Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, hastaneye kaldırıldı. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/VNhCj8RGYT — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025

MANAJ'IN YERİNE GİRDİ, O DA HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takıma arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Net Global Sivasspor'da sakatlık yaşayan Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de sakatlanarak oyuna devam edemedi ve hastaneye sevk edildi. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/wOKvMEyrb5 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."