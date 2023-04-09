Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:30

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:30

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 37. dakikada Leo Duarte'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Başakşehir bu gole 61. dakikada Patryk Szysz ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 45, Sivasspor 31 puana yükseldi.

Başakşehir, ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Sivasspor da, Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk.49 Gradel), Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 87 Charisis), Cofie, Ulvestad (Dk. 87 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 87 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 Yatabare)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk.46 Berkay Özcan), Ömer Ali Şahiner (Dk.60 Şener Özbayraklı ), Touba, Lima, Januzaj (Dk. 72 Muhammet Arslantaş), Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Keny, Szysz (Dk. 86 Caner Erkin)

Goller: Dk. 37 Duarte (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Szysz (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 85 Ziya Erdal, Dk. 90 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)