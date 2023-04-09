Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:30
Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 37. dakikada Leo Duarte'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Başakşehir bu gole 61. dakikada Patryk Szysz ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 45, Sivasspor 31 puana yükseldi.

Başakşehir, ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Sivasspor da, Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk.49 Gradel), Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 87 Charisis), Cofie, Ulvestad (Dk. 87 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 87 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 Yatabare)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk.46 Berkay Özcan), Ömer Ali Şahiner (Dk.60 Şener Özbayraklı ), Touba, Lima, Januzaj (Dk. 72 Muhammet Arslantaş), Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Keny, Szysz (Dk. 86 Caner Erkin)

Goller: Dk. 37 Duarte (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Szysz (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 85 Ziya Erdal, Dk. 90 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)


Sivasspor Başakşehir süper lig

İlgili Haberler

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig devinde Sergen Yalçın gelişmesi!

Süper Lig devinde Sergen Yalçın gelişmesi!
Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler