Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanırken şampiyonluk ipini göğüslemesi muhtemel takımların yeni oranları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:05
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Ligde lider durumda olan ve bu haftayı 'BAY' geçecek Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 oran belirlendi.

FENERBAHÇE DERBİYİ KAYBETMİŞTİ

Sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5.00 olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimaline verilen oran, 20.00 olarak duyuruldu.

Öte yandan Başakşehir'e 500.00, Trabzonspor'a 1000.00 ve Adana Demirspor'a 1500.00 oran verildiği belirtildi.


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