Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanırken şampiyonluk ipini göğüslemesi muhtemel takımların yeni oranları açıklandı.
Süper Lig'de 28. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.
Ligde lider durumda olan ve bu haftayı 'BAY' geçecek Galatasaray'ın şampiyonluğu için 1.10 oran belirlendi.
FENERBAHÇE DERBİYİ KAYBETMİŞTİ
Sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı 5.00 olarak açıklandı.
Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimaline verilen oran, 20.00 olarak duyuruldu.
Öte yandan Başakşehir'e 500.00, Trabzonspor'a 1000.00 ve Adana Demirspor'a 1500.00 oran verildiği belirtildi.
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