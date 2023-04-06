Süper Lig devinde Sergen Yalçın gelişmesi!

Orhan Ak ile yolları ayıran Trabzonspor'da ilk hedef Sergen Yalçın. Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, Yalçın'la masaya oturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:41
Süper Lig devinde Sergen Yalçın gelişmesi!
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Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasından sonra yardımcı antrenör Orhan Ak ile devam eden ve kupadaki Ankaragücü yenilgisinin ardından bu isimle de yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için arayışlar başladı.

Bordo-mavililer, listesinin ilk sırasına Beşiktaş'ta lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'ı aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, akşam saatlerinde İstanbul'da Sergen Yalçın'la görüşecek.

Yalçın'ın bordo mavili takıma sıcak baktığı öğrenilirken tarafların el sıkışması halinde Trabzonspor'un yeni hocası Yalçın olacak. 

Ertuğrul Doğan

BEŞİKTAŞ'TA 79 MAÇA ÇIKTI

Sergen Yalçın Gazintepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı.

Yalçın, siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı; 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı.


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