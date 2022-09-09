Sivasspor ilk maçında 1 puan aldı
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmada Sivasspor gol pozisyonları yakalasa da kalesinde ciddi pozisyonlar gördü. Özellikle maçın son anlarında yaşanan pozisyonda kaleci Ali Şaşal Vural'ın başarısı dikkat çekti.
90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.
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